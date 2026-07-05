Брянский митрополит совершил отпевание 21-летнего сына священника

В Свято-Троицком кафедральном соборе в воскресенье, 5 июля, состоялась церемония прощания со Спиридоном Алексашкиным, который скончался на 22-м году жизни. Он был младшим сыном в многодетной семье настоятеля Петро-Павловского женского монастыря Димитрия Алексашкина.

© Вечерняя Москва

Отпевание возглавил митрополит Брянский и Севский Александр. Он обратился к отцу погибшего, родственникам и друзьям со словами поддержки и назвал кончину юноши тяжелым испытанием для всей семьи.

— Спиридон прожил очень краткую жизнь — ему был всего 21 год. Он учился в Дятьковской кадетской школе, затем получал юридическое образование. У молодого человека были хорошие организаторские способности, и он успешно трудился в сфере ремонтных услуг, занимая руководящую должность, — отметил Александр.

Священнослужитель отметил, что внезапная смерть Спиридона Алексашкина стала большим горем, но призвал его родственников сохранять надежду и молитвенное спокойствие, напомнив, что по христианскому учению душа человека не умирает вместе с телом, передает сайт Брянской епархии.

4 июля появилась информация о том, что прощание с народной артисткой России Екатериной Жемчужной, которая скончалась в возрасте 82 лет, пройдет 7 июля в московском театре «Ромэн». О смерти актрисы стало известно в тот же день.