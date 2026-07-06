На похороны актера "Бригады" не пришел никто из его коллег

На похороны актера Александра Высоковского не пришел никто из его коллег по сериалу «Бригада». Об этом в понедельник, 6 июля, пишет Mash.

© Кадр из фильма

5 июля родные и близкие в узком кругу простились с актером в Пущино, где он провел последние 17 лет жизни.

По данным Telegram-канала, на церемонии не было представителей шоу-бизнеса, в том числе его коллег по сериалу — актеров Дмитрия Дюжева, Павла Майкова, Владимира Вдовиченкова и Сергея Безрукова.

Друг погибшего актера ранее рассказал о том, что общался с ним всего несколько дня назад. Они обсуждали планы артиста по созданию нового масштабного кинопроекта. Актер театра и кино Максим Литовченко также высказался о гибели своего коллеги.

Спасатели нашли в реке Оке тело Александра Высоковского, сыгравшего одного из главных антагонистов в сериале «Бригада».

Незадолго до этого родственники артиста сообщили о его пропаже во время рыбалки. По предварительным данным, мужчина утонул, его смерть не связана с криминалом. Чем был известен Высоковский и как он погиб — в материале «Вечерней Москвы».