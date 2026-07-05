Стало известно, что готовит июль россиянам

Погода в июле будет словно качаться на огромных качелях — волны зноя, прохладные дни, затем снова жара, пишет News.ru со ссылкой на источники.

По словам метеоролога Александра Сергеева, зной в середине лета будет приходить волнами и держаться всего по 2–3 дня. Каждую волну тепла, уточнил он, будет разбивать холодный атмосферный фронт с ливнями, грозами, штормовым ветром.

«Практически весь июль нас ожидают такие «качели» — это особенно неприятно для метеозависимых людей», — посетовал специалист.

По мнению синоптика Татьяны Поздняковой, вторая половина июля в Москве будет более жаркой, чем первая. При этом ожидается преимущественно переменная облачность.

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец констатировал, что наступившая «золотая» середина лета в Центральной России пройдет умеренно и «без надрыва», среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы, которая для Москвы составляет +13,5° ночью и +23,1° днем.

«Это скорее тот редкий июль, когда лето на пороге своей зрелости, достигнув высшей точки, вдруг передумает палить: солнце будет светить по-стариковски — без жара, а лучи станут скорее щедрыми, чем жгучими», — объяснил метеоролог.

Климатолог Михаил Семенов заметил, что средняя месячная температура воздуха в наступившем июле ожидается на уровне +23°, что практически соответствует климатической норме. Месячное количество осадков составит, добавил он, приблизительно 71–94 мм.