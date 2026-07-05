Умер актер из "Бандитского Петербурга" и "Тайн следствия" Руслан Ибрагимов

В 61 год ушел из жизни российский актер, режиссер и мастер дубляжа Руслан Ибрагимов. Артиста не стало еще 25 июня, однако сообщение об этом появилось на портале "Кино-Театр.ру" только сейчас.

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Печальную новость в ВК подтвердила его коллега Юлия Нижельская, назвавшая Ибрагимова "замечательным артистом и человеком". Причина смерти не раскрывается.

Ибрагимов окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства по специальностям "актер театра и кино" и "режиссура". В этом качестве он поставил несколько спектаклей в театре, в том числе "Сказки Пушкина", "Волки и овцы" и "Лимпопо".

Экранная карьера началась для него с культового сериала "Бандитский Петербург", впоследствии актер многократно снимался в различных остросюжетных проектах ("Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Тайны следствия", "Такая работа", "Северная звезда" и других), всего на его счету более 40 работ.

Ибрагимов был весьма востребован в дубляже, в частности, он озвучивал персонажей франшизы "Звездные войны".

В 2011 году срежиссировал четыре серии пятого сезона "Морских дьяволов".