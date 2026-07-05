Названы самые длинные слова русского языка

Самые длинные зафиксированные слова в русском языке насчитывают от 29 до 55 букв.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт Русистики.

Долгое время рекордсменом считалось слово «превысокомногорассмотрительствующий». Оно состоит из 35 букв и в XVIII–XIX веках использовалось как подчёркнуто почтительное обращение к высокопоставленным лицам.

С развитием науки появились новые претенденты. Среди них — «водогрязеторфопарафинолечение» (29 букв), означающее комплекс лечебных процедур, и «тифлосурдоолигофренопедагогика» (30 букв) — направление специальной педагогики.

Особенно длинными бывают химические термины, поскольку должны точно отражать строение вещества. В качестве примера специалисты привели «гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин» из 50 букв.

По данным современных исследований, абсолютным лидером на сегодня признано слово «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые». Оно содержит 55 букв и было обнаружено в названии патента на химическое соединение.

Лингвисты подчеркнули, что при учёте всех возможных образований длина слова может быть практически неограниченной, поэтому рассматриваются только реально зафиксированные в словарях и научных публикациях случаи.

Ранее в РЖД рассказали, что самое длинное название железнодорожной станции в России состоит из 40 знаков.