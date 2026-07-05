Перечислены главные признаки поддельного мёда

Мутная консистенция, расслоение продукта, несвойственные запахи и привкусы, а также отсутствие документов указывают на фальсификат меда, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

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— Натуральный мед имеет жидкую или густую консистенцию. У подделки или меда плохого качества может наблюдаться мутная консистенция или расслоение, возможно присутствие осадка. Аромат натурального меда — легкий, приятный, характерный для сорта. У фальсификата же может быть посторонний запах, — сообщили в организации.

Вкус настоящего меда сладкий, возможна небольшая горечь у некоторых сортов. Подделка может иметь карамельный или кисловатый привкус. Качество продукта должно подтверждаться документами. Эксперты советуют покупать мед у проверенных производителей, обращая внимание на наличие российского Знака качества. Продукт с добавленными ингредиентами не может маркироваться как «натуральный мед», говорится в материале.

Медовые продукты полезны для организма. В какие блюда и напитки можно добавлять мед, рассказала москвичка Ольга Кулажонок, которая занимается пчеловодством, в беседе с «Вечерней Москвой».

При покупке меда есть высокий риск купить подделку. На что стоит обращать внимание при выборе нектара, рассказал управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.