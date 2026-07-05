Минпросвещения утвердит новый стандарт обучения в 10–11 классах

Новый федеральный государственный образовательный стандарт для 10-11 классов будет утверждён в июле и вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

Об этом заявил в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта войдут в перечень метапредметных результатов.

«Утвердить проект ФГОС среднего общего образования предполагается в июле», — сказал Кравцов.

Он отметил, что благодаря обновлённому стандарту школьники смогут получать знания, действительно необходимые для их планов и будущей работы.

Ранее Кравцов анонсировал увеличение доли начальной военной подготовки в школах.