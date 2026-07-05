Новгородская область стала регионом с самой низкой безработицей

Самый низкий уровень безработицы в России весной зафиксирован в Новгородской области — он составил всего 0,7%.

Об этом сообщает РИА Новости, изучив данные статистики.

В целом по стране безработица среди населения старше 15 лет в марте-мае держалась на отметке 2,2%.

Показатель ниже или равный среднероссийскому был зафиксирован в 61 регионе. Выше — в 24 субъектах.

Второе место по минимальной незанятости заняла Нижегородская область с 0,9%. Третью строчку поделили Ханты-Мансийский АО, Хабаровский край и Калужская область, где безработица весной составляла 1%.

В Москве, Ямало-Ненецком АО и Хакасии доля незанятого населения равнялась 1,1%. В Амурской и Тульской областях показатель достиг 1,2%, в Красноярском крае и Псковской области — 1,3%.

Самая высокая безработица сохранялась в Ингушетии — 22,7%, а также в Дагестане — 10,7%.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в России в мае снизился до 2,1%. В апреле этот показатель составлял 2,2%.