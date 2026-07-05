Внук де Голля заявил о желании переехать в Россию

Внук президента Франции генерала Шарля де Голля, глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль заявил о намерении переехать вместе с семьей в Россию. Его слова приводит ТАСС.

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Де Голлю задали вопрос, хочет ли он получить российское гражданство и переехать в Россию. Он ответил утвердительно и подчеркнул, что пока посещает с семьей страну как иностранец.

«Правда в том, что я испытываю большое восхищение вашей страной и мы с женой хотели бы дать нашим детям лучшее образование, а это предполагает переезд нашей семьи в Россию», — сказал внук де Голля.

Де Голль уже заявлял о желании переехать в Россию вместе с женой. Тогда он отметил, что страна отстаивает фундаментальные ценности, в чем заключается ее сила.