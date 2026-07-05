5 июля: какой праздник отмечают в России и мире

5 июля в России отмечают День военных представительств Министерства обороны, а также День Республики Калмыкия. По всему миру празднуют День трудоголика. Православные вспоминают святого Евсевия Самосатского. Подробнее о торжествах, важных церковных праздниках и знаменитых именинниках 5 июля — в материале «Ленты.ру».

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Праздники в России

День военных представительств Министерства обороны РФ

5 июля 1645 года царь Михаил Федорович Романов приказал ввести на Тульском заводе военную приемку артиллерийских орудий, тем самым в стране фактически был создан институт военных представительств. Официально День военных представительств Министерства обороны РФ был установлен в 2016 году.

На данный момент военные представительства контролируют качество военной продукции. В числе главных задач — сопровождение ракетного вооружения на всех этапах разработки, испытаний и запуска в серийное производство.

День Республики Калмыкия

5 июля 1920 года в Калмыкии приняли «Декларацию прав трудового калмыцкого народа». Этот документ объединил разрозненные этнические группы калмыков и положил начало автономии региона. В 2019 году в Калмыкии учредили государственный праздник — День Республики.

Калмыкия — единственный регион в Европе, где традиционно исповедуют буддизм. Согласно Конституции республики, в Калмыкии два официальных языка — русский и калмыцкий. В республике развито сельское хозяйство, Калмыкия занимает второе место в России по производству шерсти.

Праздники в мире

Международный день трудоголика

Праздник посвящен всем, кто готов жертвовать свободным временем ради трудовых достижений. Главная цель торжества — помочь трудоголикам наконец расслабиться и притормозить.

Понятие «трудоголик» вошло в обиход в начале 1970-х, после выхода книги психолога Уэйна Эдварда Оутса «Исповедь трудоголика». Неофициальный праздник в честь тех, кто не умеет отдыхать, придумали в США, чтобы привлечь внимания к проблемам трудоголиков: выгоранию, нарушениям сна, хронической усталости и серьезным заболеваниям.

Какие еще праздники отмечают в мире 5 июля

Всемирный день бикини; День механического карандаша; День Кирилла и Мефодия в Чехии; День Конституции в Армении.

Какой церковный праздник 5 июля

День памяти священномученика Евсевия, епископа Самосатского

Священномученик Евсевий Самосатский почитается в православии как ревностный защитник веры от арианской ереси. Несмотря на гонения императоров-ариан (Констанция, Валента), святой отказался передать им церковные документы, за что был сослан. В правление Юлиана Отступника Евсевий тайно рукополагал православных епископов. Вернувшись из изгнания, он восстанавливал православные кафедры. Земной путь святого завершился около 380 года в городе Долихины, где арианка сбросила на него черепицу с крыши. Перед кончиной Евсевий простил убийцу.

Какие еще церковные праздники отмечают 5 июля

День памяти мучеников Зинона и Зины; День памяти мучеников Галактиона и Иулиании; День памяти мученика Албана Британского; День памяти диаконов Феодора Смирнова и Гавриила Архангельского.

Приметы на 5 июля

Дождь в этот день предвещает богатый урожай хлеба и льна; Комары роем летают — установится солнечная погода; Если вечером роса появилась, то следующий день будет ясным.

Кто родился 5 июля

Российская телеведущая Тутта Ларсен (настоящее имя Татьяна Романенко) прославилась как виджей музыкально-развлекательного телеканала MTV Россия. Также она работала на каналах «Звезда» и «Карусель», сотрудничала с радиостанциями «Маяк», «Вера», «Столица FM» и другими.

Известно, что творческий псевдоним Татьяны вдохновлен шведской сказкой Яна Экхольма «Тутта Карлссон, Первая и Единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие». Сама Тутта Ларсен говорила, что ей захотелось отделить себя настоящую от «телевизионной», а это имя пришло ей свыше, так что после первого выхода в эфир телеведущую иначе уже не называли.

Советская и российская актриса Алла Будницкая за годы карьеры снялась более чем в 60 фильмах и сериалах. Широкому зрителю актриса запомнилась благодаря ролям в картинах «Женщина, которая поет», «Криминальный талант», «Бальзаковский возраст, или все мужики сво…», «Гараж», «Вокзал для двоих» и других фильмах.

Кто еще родился 5 июля

Эрика Герцег (38 лет) — певица и модель, бывшая солистка группы «ВИА Гра»; Сергей Образцов (1901-1992) — советский режиссер, основатель и руководитель Центрального театра кукол в Москве; Клара Цеткин (1857-1933) — активистка немецкого и международного коммунистического движения; Фаддей Булгарин (1789-1859) — русский писатель и критик.