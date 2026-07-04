В Ингушетии с берегов реки Сунжа собрали около 700 мешков мусора

Порядка 700 мешков мусора собрали волонтеры, местные жители, общественники и госслужащие во время субботника по очистке берегов реки Сунжа в Ингушетии, сообщили Минприроды региона.

"Порядка 700 мешков мусора собрали участники экологического субботника на берегах реки Сунжи. За несколько часов совместной работы удалось очистить значительный участок береговой линии. Работа будет продолжена. Масштаб экологической кампании позволит поэтапно привести в порядок прибрежную территорию реки", - отметили в Министерстве природных ресурсов и экологии Ингушетии.

К экологической акции присоединились многочисленные местные жители, волонтеры, представители общественных организаций и государственных структур во главе с премьер-министром региона Владимиром Сластениным, "Движение первых", "Единая Россия", экодобровольцы. Субботник прошел в рамках всероссийской акции "Вода России".