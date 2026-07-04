Мощный ливень затопил северные окраины Санкт-Петербурга

Мощный ливень обрушился 4 июля на север Санкт-Петербурга. Стихия парализовала движение в этой части города.

© ТК «Звезда»

Улицы превратились в реки, машины застревали в потоках воды, а пешеходам пришлось идти практически вброд. Под водой оказались дороги, дворы и подземные паркинги. В Мурино стихия оказалась настолько сильной, что у некоторых жителей вода добралась прямо до квартир.

Основной удар стихии на себя приняли районы Парнас и Мурино. Сильнее всего пострадали улицы Шувалова и проспект Маршака. За час там выпало 15 мм осадков. Канализации не справлялись с потоками воды, которая ушла лишь через несколько часов.

По данным ГУ МЧС, завтра, 5 июля в городе вновь ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы и порывистый ветер. Также спасатели объявили в Петербурге «желтый» уровень опасности.

В первый день июля аналогичные новости пришли из Перми. Как стало известно «Звезде», там вода затопила даже железнодорожные пути, парализовав пригородное и междугороднее сообщение.