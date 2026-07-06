Попытки ряда депутатов Палаты общин Великобритании добиться запрета показа мультсериала "Маша и Медведь" имеют признаки ксенофобии. Об этом заявил колумнист журнала The Spectator Марк Галеотти.

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Журналист назвал абсурдной идею цензурировать детский мультфильм из-за того, что в одном из эпизодов герои появляются в советской военной форме. По его мнению, подобные опасения необоснованны, а истинная причина может заключаться в нежелании видеть положительный образ русских. Галеотти также выразил мнение, что, несмотря на политические разногласия между Лондоном и Москвой, не следует демонизировать все, что связано с Россией, назвав такой подход проявлением ксенофобии. До этого группа депутатов из британского парламента, возглавляемая членом партии либерал-демократов Томом Гордоном, потребовала запретить показ мультфильма "Маша и Медведь", усмотрев в нем "российскую пропаганду".

Депутаты обратились с письмом к министрам Великобритании после того, как американская компания Netflix приобрела права на еще два сезона популярного мультсериала. "Маша и Медведь" — это анимационный сериал студии Animaccord. Мультфильм переведен более чем на 40 языков и вещается почти в каждом уголке Земли ведущими мировыми медиакомпаниями. В апреле 2020 года сериал вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.