В российском регионе обесточены 14 муниципалитетов

В Запорожской области произошла серьезная авария в системе энергоснабжения, в результате которой без света остались значительные территории региона. Как сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем официальном канале в мессенджере «Макс», частичное отключение электроэнергии затронуло 14 муниципальных образований.

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В список пострадавших от аварии вошли сразу несколько ключевых районов и городов региона: Бердянский, Васильевский, Каменско-Днепровский, Куйбышевский. Мелитопольский, Михайловский, Пологовский, Токмакский, Черниговский, Приазовский, , Приморский и муниципальные округа. Кроме того, ограничения коснулись крупных городских центров —Бердянска, Мелитополя и Энергодара.

Власти региона оперативно отреагировали на возникшую ситуацию. Губернатор Балицкий заверил, что все социально значимые объекты, такие как больницы, школы и объекты жизнеобеспечения, были оперативно переключены на резервные источники питания, что позволяет поддерживать их работу в штатном режиме.

Бригады аварийных служб уже приступили к ремонтным работам на поврежденных участках электросетей. Специалисты работают над локализацией аварии и восстановлением подачи электричества в полном объеме, прикладывая максимальные усилия для того, чтобы минимизировать время отключений для жителей региона.