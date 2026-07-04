Худрук "Ромэн" Сергиенко назвал внезапной смерть Жемчужной

Народная артистка РФ Екатерина Жемчужная до последних дней выходила на сцену, а ее смерть стала неожиданностью для коллег - она шла на поправку. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал художественный руководитель театра "Ромэн", народный артист РФ Николай Сергиенко.

"Для меня ее уход - шок. Она лежала в больнице, была в реанимации, потом все нормально стало, стабилизировалось, и все шло к лучшему. И когда мне вчера директор нашего театра сообщила, что Кати нет, я был в шоке. Никто не ожидал, все шло на поправку, и вдруг вот так все произошло", - сказал он.

Сергиенко поделился, что последний раз она выходила на сцену 1,5 месяца назад.

"Видно, что она находилась в очень непростом душевном состоянии. Иногда она приходила на спектакли участвовать в массовых сценах спектакля "Мы - цыгане", потому что там были всегда заняты и народные, и заслуженные артисты: все участвовали. И она выходила, а я ей говорил: "Правильно делаешь. Нужно все-таки себя переломить и выходить". Потом это стало реже, потому что я понимал ее состояние", - поделился худрук.

По словам Сергиенко, попадание Жемчужной в больницу тоже стало неожиданностью. "Я ее пригласить хотел в передачу на телеканале "Звезда": большая концертная программа театра "Ромэн". Я ее тоже позвал. И она, в общем-то, согласилась. Говорю: "Хочешь - пой, хочешь - не пой". Она отвечает, что будет делать все, что я скажу. А вдруг на следующий день от театра мы должны были отъехать, и мне сообщают, что у нее поднялось давление, и она не смогла приехать", - заключил он.

Жемчужная умерла из-за тромбоэмболии 3-го июля на 83-м году жизни. Церемония прощания с актрисой состоится 7 июля в театре "Ромэн", где она долго служила, в тот же день ее похоронят на Троекуровском кладбище. Актриса была известна зрителям по фильмам "Вечный зов", "Карнавал", "Цыганское счастье", "Чардаш Монти", "Цыганка Аза".