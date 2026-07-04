Москвич развелся с женой после ультиматума о домашней свинье

Подаренный на годовщину свадьбы домашний мини-пиг стал причиной развода в московской семье. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, со временем питомец по кличке Хавронья вырос примерно до 50 килограммов, начал портить мебель в квартире и занял место в супружеской кровати, что стало поводом для постоянных конфликтов в семье. Жена предлагала отдать животное на ферму или в зоопарк, однако муж отказался. В итоге женщина потребовала выбрать между ней и питомцем.

После выдвинутого ультиматума москвич решил оставить свинью и развестись с супругой. Теперь пара начала бракоразводный процесс.

Ранее «говорящую» свинью Мерлин из американского штата Калифорния назвали самой популярной свиньей в социальных сетях. Животное прославилось после того, как хозяйка научила ее нажимать на кнопки, которые при нажатии выдают разные фразы.