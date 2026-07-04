Екатерину Жемчужную решили похоронить на Троекуровском кладбище

Народную артистку России Екатерину Жемчужную похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, перед этим состоится церемония прощания в театре «Ромэн», сообщил народный артист РФ Николай Сергиенко.

Похороны Екатерины Жемчужной пройдут 7 июля на Троекуровском кладбище, сообщил художественный руководитель театра «Ромэн», народный артист России Николай Сергиенко.

«Актрису похоронят на Троекуровском кладбище. Седьмого числа», – рассказал он ТАСС.

Сергиенко добавил, что перед погребением актрису отпоют в православной церкви.

Церемония прощания с народной артисткой состоится в тот же день в театре «Ромэн», где она служила долгие годы.

Екатерина Жемчужная ушла из жизни 3 июля на 83-м году из-за тромбоэмболии. Зрители помнят ее по ролям в фильмах «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Чардаш Монти» и «Цыганка Аза».