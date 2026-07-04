Михалков: культурная жизнь России должна отражать цели нации и важность СВО

Культурная жизнь в России должна отражать цели, которые стоят перед нацией, а также серьезность задач специальной военной операции. Такое мнение журналистам в Ярославле высказал кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, режиссер, народный артист РСФСР, художественный руководитель театра "Мастерская "12" Никита Михалков.

"Если наша культурная жизнь не отражает серьезности положения, если она не помогает людям понять цели, которые стоят перед нацией, если эта культурная жизнь не помогает тем, кто не понимает или не хочет понимать, осознать - ради чего происходит то, что происходит, потому что непонимание того, ради чего это происходит - это глубочайшее заблуждение и ошибка. СВО - это абсолютно вынужденная акция", - сказал режиссер.

По словам Михалкова, общественность в течение восьми лет вяло реагировала на то, что бомбили Донбасс. Деятели культуры не задумывались всерьез о том, что война уже шла.

"В результате мы оказались вынуждены сделать это все для того, чтобы не возникла ситуация, которая для нас стала бы необратимой. Мы не хотели об этом думать", - сказал Михалков.

4 июля на Советской площади в Ярославле пройдет спектакль-концерт "Поэзия созидания" "Мастерской "12" Никиты Михалкова. В основу постановки легла книга Сергея Михалкова "Военные стихи". Накануне показа в КЗЦ "Миллениум" состоялся творческий вечер Никиты Михалкова "Территория моей любви". Режиссер поделился со зрителями своими размышлениями о событиях, происходящих в России и мире.

Михалков также станет гостем XXI Международного кинофестиваля "В кругу семьи", который пройдет в Ярославле с 4 по 7 июля при поддержке госкорпорации "Ростех", ПАО "Банк ПСБ" и правительства Ярославской области.