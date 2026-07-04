Ивановскую область 4-5 июля накроет буря и град

Жителей Иванова и всей области просят быть внимательными. По данным местного гидрометцентра, в регионе резко ухудшится погода.

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Непогода начнется вечером 4 июля и продлится до вечера 5 июля. В этот период синоптики прогнозируют дожди, причем в некоторых районах они будут очень сильными.

Кроме того, в отдельных частях региона ожидается настоящая летняя буря: возможны грозы и выпадение града. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3–8 метров в секунду, но во время грозы его порывы могут усиливаться до 12–17 метров в секунду.

Водителям и пешеходам стоит учитывать погодные условия при планировании поездок и быть осторожными на дорогах.