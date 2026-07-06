В Петербурге проходит прощание с убитой в Ленобласти 12-летней девочкой
В Колпинском районе Санкт-Петербурга проходит прощание с 12-летней девочкой, тело которой с признаками насильственной смерти обнаружили в Ленинградской области.
Как передаёт РИА Новости, с ребёнком прощаются в православном храме в городе Колпино.
Накануне Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал подозреваемого в убийстве девочки.
3 июля в Ленобласти обнаружили тело пропавшей 12-летней девочки с признаками насильственной смерти.
На следующий день по подозрению в преступлении задержали местного жителя 1984 года рождения. Подозреваемый снял со счёта более 1 млн рублей и пытался скрыться за границей.