В Петербурге проходит прощание с убитой в Ленобласти 12-летней девочкой

В Колпинском районе Санкт-Петербурга проходит прощание с 12-летней девочкой, тело которой с признаками насильственной смерти обнаружили в Ленинградской области.

Как передаёт РИА Новости, с ребёнком прощаются в православном храме в городе Колпино.

Накануне Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал подозреваемого в убийстве девочки.

3 июля в Ленобласти обнаружили тело пропавшей 12-летней девочки с признаками насильственной смерти.

На следующий день по подозрению в преступлении задержали местного жителя 1984 года рождения. Подозреваемый снял со счёта более 1 млн рублей и пытался скрыться за границей.