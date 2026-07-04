Стало известно, где пройдут похороны актрисы Жемчужной из «Вечного зова»

Похороны актрисы Екатерины Жемчужной пройдут на Ваганьковском кладбище предположительно 6 июля, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на источник в окружении артистки.

Утром в субботу, 4 июля, российские СМИ рассказали, что 3 июля скончалась известная актриса Жемчужная, звезда картин «Карнавал» и «Вечный зов».

Позже дочь кинозвезды Ляля Жемчужная уточнила, что у ее мамы внезапно оторвался тромб. Она добавила, что церемония прощания состоится 6 или 7 июля 2026 года на сцене театра «Ромэн».

«После смерти мужа, Георгия Жемчужного, она очень сдала. Для Екатерины Жемчужной его уход стал очень большим ударом, они были вместе практически всю жизнь. Она так и не оправилась после его ухода, в последние годы редко бывала в театре», — пояснила знакомая семьи.

По ее словам, Екатерину Андреевну с высокой долей вероятности похоронят рядом с мужем на Ваганьковском кладбище в Москве.

Дочь раскрыла причину смерти Екатерины Жемчужной

Георгий Жемчужный умер в 2021-м от онкологии, его супруга очень тяжело переживала смерть мужа — в 2024 году у нее произошел острый ишемический инсульт.