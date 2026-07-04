В Алтайском крае братья-близнецы сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов

Братья-близнецы Александр и Сергей Половниковы в Алтайском крае оба сдали единый государственный экзамен по физике на 100 баллов. Об этом говорится в сообщении Рособрнадзора.

"В Алтайском крае зафиксирован уникальный случай: братья-близнецы Александр и Сергей Половниковы из города Заринска получили по 100 баллов на ЕГЭ по физике. Выпускники школы № 15 стали единственными стобалльниками в своей школе в этом году. Оба - золотые медалисты", - говорится в сообщении.

Физику оба ученика сдавали в разных аудиториях, задания также не совпадали. Братья являются призерами Открытой региональной межвузовской олимпиады школьников по физике (ОРМО) и олимпиады по физике. Их достижения отмечены Алтайским государственным университетом на церемонии "Парад звезд". Помимо физики, выпускники успешно сдали русский язык и математику: Александр - 94 и 86 баллов соответственно, Сергей - 91 и 88 баллов. Также братья отмечены знаками ГТО и наградами за волонтерскую деятельность. В будущем близнецы планируют продолжить образование в Томске, связав свою профессиональную деятельность с нефтегазовым делом.

В ведомстве отметили, что наставник подростков, учитель физики Геннадий Поляков за годы работы подготовил уже трех стобалльников.