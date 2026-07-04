Адам Кадыров получил медаль «90 лет ГИБДД МВД России»

Секретарь Совета безопасности Чечни 18-летний Адам Кадыров получил памятную медаль от автоинспекции «90 лет ГИБДД МВД России». Об этом в субботу, 4 июля, сообщил глава республики и его отец Рамзан Кадыров.

Новую медаль Адаму Кадырову вручили в Грозном во время торжественного собрания, посвященного 90-летию Госавтоинспекции МВД РФ. На мероприятии Рамзан Кадыров поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником и вручил особо отличившимся награды.

— Также мне было приятно получить памятную юбилейную медаль «90 лет ГИБДД МВД России». Этой же медалью награжден и помощник главы ЧР, секретарь Совета безопасности ЧР Адам Кадыров, — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

12 июня Адам Кадыров был удостоен звания Героя Республики, сообщил премьер-министр региона Магомед Даудов. Он также добавил, что Кадыров получил звание по указу своего отца за заслуги перед государством, служение народу, активную поддержку специальной военной операции, а также в честь Дня России.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик, где его сын Адам находится в окружении бойцов спецназа, которых его отец назвал «настоящими смертниками», а также рядом с машинами, оснащенными проблесковыми маячками, и турецкими бронеавтомобилями Kirpi. На видео запечатлено построение личного состава спецподразделения.