Умер один из главных IT-бизнесменов России Александр Калинин

На 72-м году жизни скончался бывший президент IT-компании «Аквариус» и один из основателей российского IT-рынка Александр Калинин. Об этом сообщили CNews со ссылкой на представителя предпринимателя, а также IT Channel News со ссылкой на источники из его окружения.

Обстоятельства смерти пока не раскрываются.

Александр Калинин родился в Москве в 1955 году. Он окончил МИФИ, защитил кандидатскую диссертацию. С 1978 по 1993 год проходил службу в КГБ, после чего работал в Федеральном агентстве правительственной связи и информации (ФАПСИ).

В 1993 году Калинин основал компанию «Компьюлинк», ставшую одной из старейших IT-компаний России. В разные годы он возглавлял компанию «Ланк-Москва», руководил Ассоциацией системной интеграции, занимал должности первого заместителя директора и исполняющего обязанности директора НИИ «Восход», а с 2002 года был главным конструктором государственной автоматизированной системы «Выборы».

В 2003 году Калинин стал одним из основателей Национальной компьютерной корпорации (НКК) и занял пост первого вице-президента. В 2005–2021 годах он возглавлял корпорацию, позже руководил группой «Аквариус» и вошел в совет директоров компании «Систематика».

В июле 2020 года Калинина задержали по делу о картельном сговоре при поставках техники для ГАС «Выборы». Предприниматель называл обвинения необоснованными и утверждал, что уголовное дело стало попыткой рейдерского захвата. Впоследствии суд назначил ему условное наказание.

В 2021 году учредители НКК освободили Калинина от должности президента, после чего корпорацию возглавил Денис Фролов. Позже Фролов выкупил доли других сооснователей, с чем семья Калининых не согласилась. При этом «Аквариус» сохранился под контролем семьи Калининых.

В 2023 году предприниматель создал компанию «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг», передав свою 33-процентную долю в НКК сыну Алексею.

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В 2024 году Александр Калинин стал председателем совета директоров АО «Система безопасных коммуникаций» — владельца прав на российскую платформу CommuniGate Pro. В последние годы он руководил «СМИ Холдингом» и инвестировал в разработку отечественной техники.