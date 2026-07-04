Лавров поздравил жителей Калининградской области с 80-летием региона

Калининградская область играет важнейшую роль в укреплении позиций РФ на Балтике. МИД России готов к продолжению сотрудничества с регионом в русле единого внешнеполитического курса РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сердечно поздравляю вас и всех жителей Калининградской области с 80-летием со дня ее образования. Возглавляемый вами регион по праву считается западным форпостом России и играет важнейшую роль в укреплении позиций нашей страны на Балтике", - указал министр в поздравлении губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных.

Лавров подчеркнул, что за прошедшие десятилетия Калининградская область достигла значительных успехов в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма, культуры и образования.

"На повестке дня - реализация планов по поступательному социально-экономическому развитию региона, повышению уровня и качества жизни граждан, обеспечению их безопасности", - добавил он.

"В МИД России ценят сложившееся конструктивное взаимодействие c вами и вашими коллегами в вопросах расширения международных и внешнеэкономических связей Калининградской области. Готовы к продолжению сотрудничества в русле единого внешнеполитического курса РФ, определяемого президентом Владимиром Путиным", - подчеркнул министр.