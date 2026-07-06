Восстановленный театр Мариуполя завершил сезон длиной в месяц

В мариупольском драмтеатре заканчивается очередной театральный сезон. Завершается он на новой сцене - в здании, практически полностью уничтоженном украинскими националистами в 2022 году и восстановленном заново.

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Разрушения были серьезными и возрождение длилось долго. Только в декабре 2025 года состоялось торжественное открытие обновленного театра. Строители из города-побратима Санкт-Петербурга постарались воссоздать его максимально похожим на прежний театр, вплоть до скульптурной группы на фронтоне. Но артистам потребовалось время, чтобы освоить новую площадку и современную аппаратуру. Полноценная театральная жизнь началась здесь позже.

Первый спектакль на новой сцене зрители, причем, самые маленькие, смогли увидеть в июне. Это была музыкальная сказка "Аленький цветочек", созданная при поддержке Государственного театра Наций. Здесь уже показали пушкинские "Маленькие трагедии" и булгаковских "Мастера и Маргариту". И вот сезон завершается. В возрожденном театре он оказался очень коротким, продлившись чуть больше месяца. Корреспонденты "РГ" перед закрытием сезона успели побывать на спектакле "Бедность не порок" по пьесе Островского.

Парики под завалами

Каким стал теперь мариупольский театр? Величественное здание на просторной площади, фасад покрыт благородным травертином, на фронтоне - скульптуры металлурга, шахтера, колхозницы и нимф, огромные экраны вместо афиш. Внутри - мраморные колонны и лестницы, позолота, мягкие ковры, портреты актеров на стене, зрительный зал с уютными креслами, роскошная люстра, тяжелые кулисы, негромкие голоса первых театралов, занимающих места.

А я вспоминаю, как здесь было раньше, и - мурашки по коже. Разбитый обгоревший фасад, роспись осколков на стенах, словно афиша чудовищной трагедии города, поставленной на уничтоженной сцене театра. Провал, и бесформенные месиво вместо зрительного зала. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь пыль. Обвалившаяся штукатурка, черные от копоти стены. Хрустящий под ногами мусор и битое стекло. Вместо театрального звонка - стрельба и взрывы на соседних улицах.

- То, что случилось с театром в 2022 году стало личным горем для каждого из нас. Помню, как мы собрались возле разрушенного здания, ходили по ненадежным лестницам, которые могли обрушится, спускались в подвал, пытаясь найти хоть что-нибудь, что могло бы помочь в восстановлении театра. Нашли световую пушку и множество париков. Сотрудницы рылись в обломках и радовались каждой такой находке: "Вот паричок наш! Вот еще! И еще!". Эти парики, кстати, здорово пригодились, мы до сих пор используем их в работе над спектаклями, - рассказывает главный режиссер Сергей Мусиенко.

В театре сейчас работает и "старая гвардия", не пожелавшая расстаться с городом, и влившаяся в коллектив "новая кровь". В 2022 году труппа насчитывала 5 человек, потом - 13. Сейчас около 30. Причем штат еще не укомплектован.

- К нам приходят очень толковые ребята, которые быстро включаются в работу. И ощущение такое, что они всегда были с нами, - отмечает Сергей Мусиенко.

Полет на другую планету

Пока специалисты из города-побратима Санкт Петербурга восстанавливали театр, труппа работала в здании филармонии. Теперь же сцена филармонии стала вспомогательной, а главная - в новом театре. Причем, задолго до перехода на новую сцены, спектакли ставились с таким расчетом, чтобы их можно было играть и на большой площадке.

- Когда мы впервые вышли на сцену восстановленного театра, ощущения были непередаваемые, - у моего собеседника заметно дрогнул голос.

- Да, он очень похож на прежний, но все же это уже другой театр, его надо обжить, к нему надо привыкнуть. Зал, сцена, освещение, звук - все другое, лучше, чем было. Современная аппаратура дает такие возможности для реализации творческих замыслов, которых не было раньше. Например, оркестровая яма может подниматься и опускаться на трех уровнях. Есть четыре подъемные точки на круге сцены, благодаря им можно сделать так, что во время спектакля из-под сцены "вырастают" люди или декорации. Есть устройства, которые позволяют показать "полет", например, Бабы-Яги в ступе. Здесь все новое. Только зритель у нас прежний. Он приходил на наши спектакли раньше, пережил с нами самое страшное время и снова пришел. Знаете, в 2022-м нас узнавали на улицах, люди подходили к нам, спрашивали: "Театр ведь будет работать? Вы же не уедете?" И это была одной из причин, почему мы остались. Ну как можно было бросить нашего зрителя и уехать в другой город? Да и театр - это наш дом, в него хотелось вернуться рано или поздно и снова работать.

- Неужели зритель не изменился после пережитого?

- Перемены есть, конечно. До 2022 года марипольский зритель очень любил комедии. Сейчас люди тоже ходят на комедии, чтобы отвлечься, но я все чаще обращаю внимание что наш зритель потянулся к классическому репертуару. Его очень привлекают пьесы Островского, Гоголя, Чехова. Не знаю, чем это объяснить. Возможно, зритель поднялся на новую ступень, а может, после пережитых потрясений мариупольцам хочется вернуться в прежнее спокойное время, где нет сегодняшней жестокости и ужасов, но есть романтизм и лирика.

Интересуюсь, не возникает ли у актеров, видевших разрушенный театр, каких-либо флешбеков или психологических барьеров при выходе на восстановленную сцену.

- Были опасения на этот счет, но они не оправдались. Когда погружаешься с головой в работу, обо всем забываешь. Это спасает. И это же спасало нас в 2022 году, когда мы только возрождали труппу и ставили спектакли. Было много разрушений, бытовых неудобств, но когда приходишь на работу, как будто отключаешься от всего негатива и улетаешь на другую планету.

- Сейчас сложилась непростая ситуация. Дроны ВСУ бьют по дорогам, в том числе и ведущим в Мариуполь, атакуют города и объекты инфраструктуры. Влияет ли это на наполняемость зала?

- Нет, мы этого не замечаем. Думаю, дело в том, что мариупольцы уже пережили самое страшное. И после шокового 2022 года то, что происходит сейчас, их уже не пугает. Даже когда летают дроны и слышна стрельба, мариупольцы идут в театр.

В мае у мариупольского театра прошли гастроли по северо-западному региону. Детям понравилась сказка "Царевна Лягушка", а взрослые были в восторге от комедии "Любимчик Императрицы".

- Зрители даже нас благодарили за то, что мы привези именно комедию, а не какую-нибудь политическую пьесу, как они ожидали. А коллеги признавались, что по-доброму завидуют нашему уровню.

- Сезон заканчивается. А что будет дальше?

- Готовится спектакль по пьесе Островского "Волки и овцы". Идет работа над приключенческой постановкой для молодежи "Проклятие корсара Кита". Планируются гастроли в Санкт-Петербург. Мы повезем туда детскую сказку "Аленький цветочек" и спектакль "Апрельский романс". Потом примем участие в фестивале в Махачкале. Также в планах выступление в Мичуринске. А на Новый год представим детскую сказку "Морозко".

Новая жизнь на новой сцене

Перед началом спектакля удается заглянуть в гримерку, где актеры готовятся к выходу на сцену.

- Я приехал в Мариуполь в 2025 году и не видел, каким был Мариупольский театр раньше, но по сравнению с филармонией, где мы работали, ощущается совсем другой уровень, - говорит артист Максим Третьяков, который перевоплощается в племянника купца Гордея Карпыча Яшу. Он отмечает, что особенностью спектакля "Бедность не порок" является совмещение на сцене быта Островского и мистики Гоголя.

Виолетта Королева играет молодую вдову Анну Ивановну. Говорит, что начинает настраиваться к выходу на сцену уже в гримерной.

- Потом нужно разогреть тело, чтобы не было травм, помолиться и - с Богом! - помолчав, она добавляет. - Работа на новой сцене вызывает у меня смешанные чувства. Я выступала здесь с танцевальным коллективом, когда была маленькая и сейчас испытываю очень трепетные чувства. Хочется держать марку, продолжая то, что создавали в мариупольском театре наши великие артисты.

Артистка Анна Архипова признается, что выросла в мариупольском театре:

- Я проработала здесь всю жизнь и мои родители тоже. Попав в обновленное здание, я долго ходила по нему сравнивала, как было и как стало. И знаете, это другой театр. Новый. В котором начинается новая жизнь.

"Как будто попали в столичный театр"

Чтобы не мешать артистам, по таинственному закулисью сцены выходим в вестибюль, где уже полно зрителей. Звенит первый звонок. Звучит объявление, как действовать в случае возникновения экстренной ситуации. Все-таки времена неспокойные. Но зрители уже настроились на встречу с искусством.

Дарья ходила в мариупольский театр еще в детстве.

- Это было лет 15 назад, очень смутно все помню. Запомнилась только цветовая гамма в бардовых и красных тонах. Сейчас преобладает зеленый цвет, и эти оттенки мне нравится больше, получается более жизненная свежая атмосфера. При этом чувствуется, что возвращается театральный дух, - отмечает она.

- Первое впечатление от театра - светло, чисто, много воздуха. Все это очень порадовало. Помню, как мы специально приезжали сюда на велосипедах- посмотреть, как идет строительство и восстановление, - говорит другая зрительница Виктория.

Лидия - коренная жительница Мариуполя. Она уже была в обновленном театре, водила внучек на "Аленький цветочек":

- Мы не сомневались в том, что театр восстановят и не могли дождаться этого момента, даже заглядывали в окошки, чтобы увидеть, как будет внутри. А когда попали на представление - ахнули. У меня возникло впечатление, будто я нахожусь не в Мариуполе, а попала в какой-то столичный театр - настолько все здесь прекрасно. И внучки долго вспоминали наш поход на спектакль.

Людмила прожила в Мариуполе 48 лет, работала педагогом и раньше тоже часто водила детей в театр. Но страшный 2022 год оставил страшные следы. Обстрелы ВСУ, жизнь в подвале, смерть на улицах города не прошли даром. Людмила до сих пор вздрагивает при громких звуках. Она хорошо помнит разрушенный театр и не сразу решилась войти сюда, когда здание восстановили.

- Был какой-то страх переступать этот порог. Но я все же перешагнула. И очень рада, что сделала это. Кстати, перед походом на спектакль я специально перечитала пьесу Островского "Бедность не порок", - улыбается Людмила.

Звучит третий звонок. Зрители занимают места, гаснет свет, начинается магия возрожденного театра.