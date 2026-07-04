Умерла звезда «Вечного зова» и «Карнавала» Екатерина Жемчужная

Актриса театра и кино, народная артистка России Екатерина Жемчужная скончалась на 83-м году жизни. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Дата и место похорон пока не называются, о смерти актрисы рассказали в цыганском театре «Ромэн», в котором она сыграла десятки ролей.

«Жизненный путь Екатерины Андреевны — пример удивительной преданности и настоящей любви к искусству. Для нее не существовало амплуа: она с легкостью создавала и глубоко драматические, и острохарактерные образы», — отметили в театре.

Екатерина Андреевна Жемчужная родилась 28 марта 1944 года в Щекино Тульской области. Закончила Музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова, затем ушла в театр «Ромэн». Выпускница актерского факультета ГИТИСа.

В ее активе — 44 яркие роли в кино. Всесоюзную известность ей принесла роль цыганки Кармы в культовом фильме «Карнавал», уточнили журналисты.

«Теплая, светлая, на диво человечная женщина в пестрых юбках и шали нашла дорогу не только к сердцу запутавшейся провинциальной девчонки, не сумевшей вписаться в суетную столичную жизнь, но и к миллионам сердец кинозрителей», — пояснила Жемчужная в одном из интервью.

Зрители также помнят актрису по картинам «Табор уходит в небо», «Королева Марго», «Где находится нофелет?», «Цыганское счастье», «Цыганка Аза», «Орел и решка», «Обручальное кольцо», «Кармелита. Цыганская страсть».

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Телезвезда была удостоена высоких государственных наград и званий, коллеги запомнили ее как невероятно красивую женщину, добросердечного друга и преданного искусству человека.

В 2024 году Жемчужная попала в больницу в тяжелом состоянии. Медики сообщили тогда, что у нее произошел острый ишемический инсульт.