Стало известно о причинах розыска приставами сына лидера ДДТ Шевчука

Российские судебные приставы разыскивают старшего сына лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Петр Шевчук попал в поле зрения федеральной службы судебных приставов (ФССП) из-за накопившихся у него долгов по кредитным платежам на сумму в 14 тысяч рублей. Взыскать деньги с должника не могут из-за отсутствия у него какого-либо имущества в России.

После начала специальной военной операции (СВО) он уехал сначала в Армению, а потом в Грузию, где долгое время работал диджеем. В 2023 году 38-летний сын лидера ДДТ принял решение уехать в Аргентину, перед этим распродав все вещи, включая акриловые краски, увлажнитель воздуха и вещи для собаки.

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