Россиян во втором полугодии 2026 года ждут две короткие рабочие недели

Глава Минтруда России Антон Котяков в беседе с РИА Новости оценил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. По закону, при согласии работников и работодателей компания может перейти на четырехдневку, уточнил он.

«Сегодняшние нормы трудового законодательства позволяют работодателю и работникам перейти хоть на четырехдневную рабочую неделю, хоть на шестидневную при взаимном согласии сторон», — отметил министр.

Котяков указал, что компания может самостоятельно определять удобный график посредством коллективного договора или индивидуального соглашения с конкретным сотрудником.

Ранее россиянам раскрыли количество шестидневных рабочих недель в следующем году. Всего в 2027 году будет одна шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля, с рабочей субботой.