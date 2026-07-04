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ТАСС: актриса Екатерина Жемчужная скончалась из-за тромбоэмболии

Газета.Ruиещё 7

Причиной смерти народной артистки России Екатерины Жемчужной стала тромбоэмболия. Об этом сообщила ТАСС дочь актрисы.

Дочь раскрыла причину смерти Екатерины Жемчужной
© РИА Новости

По ее словам, врачи установили, что жизнь актрисы унес тромб.

Екатерина Жемчужная ушла из жизни на 83-м году жизни. Дочь артистки сообщила, что ее мать была замечательным человеком и выдающейся актрисой, творчество которой хорошо известно всей стране.

Екатерина Жемчужная родилась 28 марта 1944 года в семье потомственных артистов. В 1969 году она стала актрисой Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн», которому посвятила всю свою творческую карьеру. В 1999 году ей было присвоено звание народной артистки России.

Широкую известность Жемчужная получила благодаря работе в театре и ролям в кино. Она снималась в фильмах и сериалах «Карнавал», «Вечный зов», «Цыган», «Возвращение Будулая», «Королева Марго» и других. Также артистка выступала с концертными программами, исполняя цыганские романсы и народные песни.

Умерла звезда «Вечного зова» и «Карнавала» Екатерина Жемчужная

Екатерина Жемчужная считалась одной из самых известных представительниц отечественного цыганского театрального искусства. За многолетний вклад в развитие культуры она была удостоена государственных наград и получила признание нескольких поколений зрителей.