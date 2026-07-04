Володин призвал регионы развивать среднее профессиональное образование

Регионам необходимо развивать среднее профессиональное образование (СПО) и улучшать его материально-техническую базу. С таким призывом обратился председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в МАХ.

"От качества образования зависит будущее нашей страны", – пояснил парламентарий.

По его словам, сейчас молодежь стала все чаще выбирать рабочие и технические специальности. Депутат привел данные Минпросвещения РФ, согласно которым около 65% выпускников поступают в колледжи и техникумы после 9-го класса, против 12%, поступающих в вузы после 11-го.

На фоне таких показателей Володин обратил внимание на ранее наблюдавшийся значительный перекос в сторону специальностей, не связанных с рабочими профессиями, что приводило к переизбытку невостребованных кадров на рынке труда.

Однако на сегодняшний день система профессионального образования начала адаптироваться в соответствии с реальными потребностями экономики. Это в том числе стало возможным благодаря принятому Госдумой с 2021 года 21 закону для повышения качества СПО.

"Созданы условия для получения молодыми людьми востребованных рабочих специальностей", – заключил председатель нижней палаты парламента.

Ранее зампред кабмина РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в этом году для абитуриентов выделили около 880 тысяч бюджетных мест по программам среднего профессионального образования. Всего для абитуриентов будут доступны 1,2 тысячи университетов и примерно 4 тысячи колледжей.