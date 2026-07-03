В Самаре приостановили работу общественного транспорта

Власти Самары приняли решение временно приостановить работу общественного транспорта, заявил в мессенджере глава города Иван Носков.

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В Самарской области объявили ракетную опасность.

Носков сказал, что метро продолжает работать и вход в метро для укрытия является свободным.

Жителям города сказали о запрете публикаций фото и видео работы военной техники и попросили сохранять спокойствие.

За сутки российские войска освободили Александровку в Днепропетровской области.