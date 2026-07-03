В Самаре приостановили работу общественного транспорта за исключением метро
Власти Самары приняли решение временно приостановить работу общественного транспорта, заявил в мессенджере глава города Иван Носков.
В Самарской области объявили ракетную опасность.
Носков сказал, что метро продолжает работать и вход в метро для укрытия является свободным.
Жителям города сказали о запрете публикаций фото и видео работы военной техники и попросили сохранять спокойствие.
За сутки российские войска освободили Александровку в Днепропетровской области.