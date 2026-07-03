Более 10 районов Крыма частично или полностью обесточены

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Свыше 10 районов Крым оказались частично или полностью обесточенными в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом в пятницу, 3 июля, сообщил советник главы региона Олег Крючков.

— Ситуация с энергоснабжением остается сложной. Враг ежедневно атакует беспилотниками энергетическую систему полуострова. Сейчас полностью или частично обесточены больше десяти районов полуострова, — говорится в публикации Крючкова в Telegram-канале.

По его словам, срок восстановления электроподачи варьируется от нескольких часов до суток. На круглосуточном дежурстве сейчас работают несколько десятков энергетиков, которые восстанавливают поврежденные после ударов подстанции и линии электропередачи, добавил Крючков.

Украинская армия продолжает активно атаковать территорию полуострова, пытаясь отрезать его от России. 21 июня в Крыму полностью остановили продажу бензина — как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам. Депутат Государственной думы Леонид Бабашов в тот момент заверил, что проблему решат через две недели.