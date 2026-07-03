Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что простила осужденных за покушение на нее.

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Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

— Я их простила сразу, и если есть маленькие дети, или пожилые родители, остались, или кто-то, кому нужна помощь, я помогу, — заявила Симоньян в сообщении.

Она отметила, что как христианка испытывает огорчение из-за того, что люди могут угрожать жизни другого человека ради денег, но при этом считает, что зло должно быть наказано.

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор основному фигуранту дела о покушении на убийство главного редактора RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак — Михаилу Балашову. Его отправили за решетку на 25 лет.

Всего по делу проходят 12 человек, среди которых также есть подростки. В связи с этим суд принял решение рассматривать материалы в закрытом режиме. К преступлению причастна служба безопасности Украины. Фигурантам обещали выплатить 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Подробности готовившегося покушения на Симоньян и Собчак — в материале «Вечерней Москвы».