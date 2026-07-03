Тутта Ларсен рассказала, где на М-4 «Дон» есть бензин

Телеведущая и блогер поделилась личным опытом поездки по трассе М-4 «Дон» во время перебоев с топливом и объяснила, где ситуация спокойнее, а где водителям придётся постоять в очередях.

Тутта Ларсен рассказала о поездке по популярному южному маршруту в период топливного ажиотажа. По её словам, ситуация в целом стабильная, но с заметными локальными проблемами.

Главный вывод: бензин есть, но очереди и ограничения отпуска стали нормой.

На большинстве АЗС приходится ждать 20–30 минут Часто действует лимит: 20–30 литров на заправку Рекомендуется не доводить бак до пустого состояния

Супруг телеведущей советует простое правило:потратил четверть бака — начинай искать заправку

Где ситуация лучше, а где хуже

По наблюдениям Ларсен:

Липецкая и Воронежская области — в целом спокойно Тульская область — заправиться не удалось Ростовская область — очереди и закрытые АЗС Краснодарский край — ситуация лучше, но ближе к Краснодару снова ажиотаж

Иногда разница ощущается буквально в нескольких километрах: одна заправка пустая, другая — с очередью.

Какое топливо есть

Дизель — встречается чаще всего АИ-92 — доступен на многих АЗС АИ-95 — есть не везде, местами дефицит

Также отмечается рост цен: местами АИ-95 доходит до 80 рублей за литр.

Советы для поездки на юг

Тутта Ларсен рекомендует:

выезжать рано утром (до 6:00) стартовать с полным баком держать скорость до ~110 км/ч для экономии топлива заправляться при любой возможности заранее изучить карту АЗС иметь запас топлива (канистра)

По словам телеведущей, паниковать не стоит, но расслабляться тоже нельзя.

«Ситуация в целом под контролем — непривычно, но не драматично», — подытожила Тутта Ларсен.

Главный принцип поездки по М-4 сейчас — планирование и постоянный контроль уровня топлива.