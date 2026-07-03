Телеведущая Тутта Ларсен рассказала, где на М-4 «Дон» есть бензин
Телеведущая и блогер поделилась личным опытом поездки по трассе М-4 «Дон» во время перебоев с топливом и объяснила, где ситуация спокойнее, а где водителям придётся постоять в очередях.
Что происходит на трассе М-4 «Дон»
Тутта Ларсен рассказала о поездке по популярному южному маршруту в период топливного ажиотажа. По её словам, ситуация в целом стабильная, но с заметными локальными проблемами.
Главный вывод: бензин есть, но очереди и ограничения отпуска стали нормой.
Очереди и лимиты на заправках
На большинстве АЗС приходится ждать 20–30 минут Часто действует лимит: 20–30 литров на заправку Рекомендуется не доводить бак до пустого состояния
Супруг телеведущей советует простое правило:потратил четверть бака — начинай искать заправку
Где ситуация лучше, а где хуже
По наблюдениям Ларсен:
Липецкая и Воронежская области — в целом спокойно Тульская область — заправиться не удалось Ростовская область — очереди и закрытые АЗС Краснодарский край — ситуация лучше, но ближе к Краснодару снова ажиотаж
Иногда разница ощущается буквально в нескольких километрах: одна заправка пустая, другая — с очередью.
Какое топливо есть
Дизель — встречается чаще всего АИ-92 — доступен на многих АЗС АИ-95 — есть не везде, местами дефицит
Также отмечается рост цен: местами АИ-95 доходит до 80 рублей за литр.
Советы для поездки на юг
Тутта Ларсен рекомендует:
выезжать рано утром (до 6:00) стартовать с полным баком держать скорость до ~110 км/ч для экономии топлива заправляться при любой возможности заранее изучить карту АЗС иметь запас топлива (канистра)
Итог
По словам телеведущей, паниковать не стоит, но расслабляться тоже нельзя.
«Ситуация в целом под контролем — непривычно, но не драматично», — подытожила Тутта Ларсен.
Главный принцип поездки по М-4 сейчас — планирование и постоянный контроль уровня топлива.