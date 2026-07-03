За эту фразу уволят: слова, которые нельзя говорить на работе

HR-эксперт Гарри Мурадян предупредил россиян, что регулярное использование всего одной фразы приведет к увольнению.

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Как отметил в беседе с изданием "Абзац" HR-эксперт Гарри Мурадян, регулярное использование фразы "я забыл" на работеподрывает доверие руководителя и ставит сотрудника в шаткое положение.

– Это плохой сигнал. При регулярном повторении это может привести к дисциплинарному взысканию, замечанию, выговору. В конечном счете грозит увольнение за нарушение трудовой дисциплины, – отметил эксперт.

Конечно, немедленное увольнение забывчивого сотрудника – это самодурство и нарушение ТК. Но вот при серии зафиксированных нарушений такое вполне возможно. Хроническая забывчивость характеризует работника как ненадежного специалиста.