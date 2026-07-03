Прилепин: военный блогер может претендовать на статус писателя

Профессиональная деятельность военного блогера может служить основой для получения статуса писателя. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился писатель Захар Прилепин.

"Я, честно говоря, не знаю столичных литераторов, которые в тиши кабинетов пытались бы осмыслить происходящее. У нас же те, кто пишет на тему СВО - Z-проза и Z-поэзия - в девяти случаях из десяти сами являются прямыми участниками конфликта. <…> Что касается блогерства, то Владимир Мединский напрямую говорил о том, что блогера могут ввести в перечень литературных профессий. То есть это не только публицист, журналист, писатель, поэт, драматург, но и блогер. Поэтому даже в этом смысле военный блогер, который делает заметки, может претендовать на статус писателя", - сказал он.

Прилепин выделил и авторов, пишущих на тему СВО. "Это Кирилл Минин, это Женя Николаев, это боец Дмитрий Филиппов, прекрасный писатель, это военкор Семен Пегов, и так далее. Это список настоящих национальных героев", - заключил собеседник агентства.