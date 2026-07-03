Директор Кашпировского высказался о том, что молодая жена оставила мага «без штанов»

Представитель Кашпировского отреагировал на заявления СМИ об имущественных проблемах гипнотизера. Ранее сообщалось, что жена целителя отобрала у него все.

Сегодня Анатолий Кашпировский стал героем новостей. СМИ сообщили, что знаменитый гипнотизер остался чуть ли не без штанов — якобы его молодая жена Гулизар Чалбашова забрала у все его имущество и заработанные средства.

Источники писали, что пассия 84-летнего целителя заставила переписать на себя его квартиру, стоимость которой оценивается в 20 миллионов рублей. Кроме того, она посягнула и на его денежные отчисления. Якобы все доходы от деятельности Кашпировского поступают теперь на счета Гулизар.

Сам Анатолий Михайлович комментариев не давал, но вместо мага высказался его директор Сергей Рудых. Он заявил, что разлетевшийся слух не имеет ничего общего с реальностью.

«Скажите коллегам, чтобы они не несли чушь», — сказал Рудых журналистами «Абзац.Медиа».

Чалбашова — третья жена именитого целителя. Между супругами колоссальная разница в 33 года. Их свадьба состоялась в 2024 году, а в 2025-м родилась дочь Эллина.

Стоит сказать, что в Сети время от времени появляются тревожные слухи о Кашпировском. Так, осенью прошлого года СМИ писали, что состояние психиатра резко ухудшилось на фоне онкологии. Директор Анатолия Михайловича поспешил прокомментировать эту новость.