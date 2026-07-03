Ушел из жизни согласившийся пилотировать вертолет с заложниками летчик

В возрасте 64 лет ушел из жизни Герой Российской Федерации Владимир Филиппович Степанов. Об этом сообщает пресс-служба администрации крупного кубанского города Армавира.

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Владимир Степанов родился 25 марта 1963 года в станице Федоровской Абинского района Краснодарского края. В 1980 году был призван на срочную службу в Вооруженные Силы СССР, затем проходил службу в вертолетных авиачастях. Он участвовал в ликвидации последствий землетрясения в Армении (1988 год), а также в урегулировании межнациональных конфликтов в Нагорном Карабахе, Азербайджане, Южной Осетии и Абхазии.

Судьбоносный момент в биографии офицера наступил 23 декабря 1993 года. Вместе с подполковником Валентином Падалкой он согласился пилотировать вертолет с вооруженными преступниками, захватившими заложников в Ростове-на-Дону. Благодаря хладнокровию и профессионализму летчиков удалось обезвредить бандитов и спасти людей.

За этот подвиг указом президента России Владимиру Степанову было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая Звезда". Он также был отмечен медалями "За отличие в воинской службе" I и III степени, серебряной медалью "За выдающийся вклад в развитие Кубани" II степени.

После выхода в запас Владимир Филиппович оставался примером для подрастающего поколения. В 2020 году его имя было присвоено средней общеобразовательной школе № 20 города Армавира.