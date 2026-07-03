Рособрнадзор опроверг американский след в ЕГЭ по биологии

В социальных сетях появилась информация, что Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) скопировал тесты ЕГЭ по биологии из экзаменов Advanced Placement (AP) (программа позволяет старшеклассникам изучать предметы университетского уровня. — прим. «Ленты.ру») прошлых лет. Авторами постов утверждается, что иллюстрация галапагосского вьюрка стала доказательством плагиата. «Найден источник вдохновения методистов ЕГЭ», — говорилось в посте одного из блогеров-репетиторов, однако на самом деле эта информация оказалась ежегодной уткой в преддверии ЕГЭ.

Рособрнадзор оперативно опроверг сообщения о плагиате. Задания для ЕГЭ разрабатываются Федеральным институтом педагогических измерений, и зарубежные тесты в них не используются. Изображение клюва вьюрка применяется в российских учебниках, например в учебнике биологии 11-го класса Теремова за 2024 год. «Биология — наука интернациональная, и галапагосские вьюрки с их клювами выглядят одинаково по всему миру», — говорится в сообщении.

Экзамены имеют разную структуру заданий — в AP по биологии экзамены наполовину представляют классические американские тесты с выбором одного верного ответа из четырех, при этом в ЕГЭ по биологии такие задания полностью были ликвидированы еще в 2017 году.

Развернутые ответы в ЕГЭ привязаны к текстовым критериям оценивания ФИПИ, а задания AP оценивают общую научную логику и другие критерии по стандартам американской школы, что не совпадает с критериями проверки российских экспертов.

При этом и составители ФИПИ, и авторы AP могут брать графики, схемы и условия задач в одних и тех же международных рецензируемых журналах (например, Nature, Science) или из классических учебников уровня Campbell Biology. Что касается иллюстрации галапагосского вьюрка, то в ЕГЭ по биологии требуется проанализировать диаграммы и дать развернутый ответ об изменении экологических ниш и межвидовых отношений, а в американском тесте Advanced Placement нужно просто выбрать один вариант ответа из четырех, объясняющий изменение размера клюва после засухи. Кроме того, экзамены AP принадлежат организации College Board и защищены авторским правом — прямой перевод и публикация чужих заданий в государственных КИМах вызвали бы международный скандал.

Информация не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».