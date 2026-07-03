Стало известно, грозит ли Москве европейская жара

Аномальная тепловая волна, накрывшая страны Западной и Центральной Европы, в ближайшее время не доберется до столичного региона. Об этом в разговоре с Рамблером рассказала синоптик Татьяна Позднякова. По ее словам, пик июньского зноя в Москве уже пройден, и жителей города ждет заметное освежающее похолодание с северо-западными ветрами.

Ранее во многих департаментах Франции был объявлен максимальный уровень погодной опасности из-за рекордной жары. В Испании и Португалии столбики термометров перевалили за отметку 42,5 °C, а в Германии, Польше, Швейцарии, Румынии и Словакии прогнозируется температура выше 40 °C. Экстремальные погодные условия уже нанесли серьезный удар по европейской экономике, которая из-за резкого роста стоимости электроэнергии потеряла порядка €5 млрд.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли европейское погодное ядро сместиться на восток и принести сорокаградусную жару в столичный регион, Позднякова поспешила успокоить москвичей, отметив, что в ближайшие дни в городе станет прохладнее.

Боже упаси, сорокаградусной жары в Москве не будет. Наш абсолютный температурный максимум был зафиксирован в аномальном 2010 году — 38,2 °C, но тогда блокирующий гребень антициклона удерживал позиции почти 40 дней подряд. Сейчас подобного затяжного процесса не наблюдается. Текущие сутки станут последними по-настоящему теплыми для столицы, воздух еще прогреется до 25—27 °C, что для Москвы считается порогом жаркой погоды. В дальнейшем столбики термометров поползут вниз как в дневные, так и в ночные часы. Уже к субботе и воскресенью максимальная температура в городе составит всего 21—23 °C. При этом ожидается довольно плотный северо-западный ветер, поэтому возникнет ощущение, что на улице даже прохладнее, чем показывают приборы. Татьяна Позднякова Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости»

Вместе с тем эксперт рассказала о климатическом «щите», который защищает столичный регион от африканских воздушных масс, и объяснила, почему европейское тепло теряет свою силу на пути к границам России.

«Даже если эти тепловые волны со временем двинутся из Европы в сторону Москвы, интенсивность прогрева на подходе будет совсем иной. В Западной Европе воздух выносится напрямую из Сахары и раскаляется внутри антициклона. К нам же эти массы идут долго и по пути успевают полностью трансформироваться. Сейчас в наших широтах устойчиво преобладает меридиональный тип циркуляции воздуха с северными потоками. Когда над Европой стоит гребень высокого давления, над нами формируется глубокая барическая ложбина, куда затягивает прохладный, почти арктический воздух. Тем не менее во второй половине июля на западе европейской территории России еще возможна новая волна тепла с температурами, приближающимися к 30 °C. Но нужно учитывать, что во второй половине лета высота солнца и продолжительность светового дня идут на убыль, поэтому экстремальный зной для этого периода нехарактерен».

Ранее сообщалось, что более двух тысяч человек погибли во Франции из-за экстремальной жары.