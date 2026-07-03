ИИ КОНФА 2026 собрала более 1000 участников: ИИ-решения для бизнеса обсудили на ВДНХ

1 июля 2026 года в Бизнес.Технограде на ВДНХ прошла практическая конференция ИИ КОНФА 2026 — одно из ключевых деловых событий года, посвященное применению искусственного интеллекта в бизнесе. Мероприятие собрало более 1000 участников, в шести залах выступили свыше 100 спикеров – экспертов-практиков из ведущих российских компаний. Портал "Рамблер" — стратегический информационный партнер.

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В насыщенной программе конференции были не теоретические рассуждения, а рабочие инструменты и реальные кейсы, которые помогают решать профессиональные задачи каждый день. Участники обсудили, как ИИ уже сегодня трансформирует маркетинг, продажи, управление персоналом и операционные процессы.

© Пресс-служба

Среди спикеров конференции — представители крупнейших компаний: Сбер, Альфа Банк, RWB, Аскона, Точка Банк, DPD, WINK, ГК ПИК, СК Росгосстрах, Билайн, Т2, Почта России, ОТП Банк, Кинопоиск, Эконива, Фора-Банк, Оптиком, Биокад, Кофемания, Дикси, Лемана Тех, Flowwow, Нефтьмагистраль, РСХБ, Открытие (Группа ВТБ), Том Тэйлор, Стардогс, Пятерочка, СберМобайл, КИОН, Ассоциация больших данных и многих других. Они поделились уникальным опытом внедрения ИИ-решений и рассказали о результатах, которых удалось достичь.

Одним из главных тезисов большинства докладов стала мысль о том, что не ИИ заменит человека, а человек, который научился успешно управлять искусственным интеллектом. Поэтому совершенствование навыков работы с ИИ становится центральным вектором во всех сферах бизнеса.

© Пресс-служба

Помимо докладов, для участников были организованы панельные дискуссии, где эксперты отвечали на острые вопросы, а также мастер-классы от ведущих специалистов, где на практике можно было освоить написание промптов и создание ИИ-агентов.

Особый интерес вызвала организация нетворкинга. Вместо традиционных кофе-брейков участникам предложили интерактивные форматы знакомств – «мировое кафе» и серию коротких встреч. Активный нетворкинг и специальное мобильное приложение мероприятия помогли участникам обменяться контактами и найти новых партнеров и единомышленников. Такой формат позволил продолжить обсуждения уже вне залов.

© Пресс-служба

ИИ КОНФА подтвердила статус значимой российской площадки для обсуждения применения искусственного интеллекта в бизнесе. Участники отметили практическую пользу мероприятия и возможность вдохновиться опытом коллег.

Следующая конференция ИИ КОНФА пройдет осенью 2026 года. Подробная информация о мероприятии – на официальном сайте.