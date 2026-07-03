Чиновников в российском городе решили пересадить на велосипеды

Руководство департамента ЖКХ в Тюменской области планирует начать инспектировать ремонт теплотрасс и масштабные раскопки на велосипедах, сообщает URA.RU.

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Уточняется, что формат проверок решили сменить и в целом отказаться от привычных служебных автомобилей во время проверок. Формат передвижения обсуждается в ведомстве, и планируется совместить приятное с полезным.

В сообщении уточняется, что по ключевым точкам, где идут ремонты теплосетей, главы ЖКХ вместе с прессой могут совершить поездку на велосипедах, и первый рейд может состояться уже на следующей неделе.