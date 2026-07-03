Названа любимая дачная музыка россиян

На даче в начале лета 2026 года россияне чаще всего слушают Басту, ICEGERGERT, Miyagi & Эндшпиль и MACAN. В этом признался каждый четвертый, сообщила «Мосленте» VK Музыка по итогам совместного исследования с лайфстайл-изданием Mindflow.

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«Среди популярных артистов начала лета чаще всего слушают Басту (25 %), ICEGERGERT (20 %), Miyagi & Эндшпиль (19 %), MACAN (17 %), Гуфа (11 %) и Jakone (6 %)», — говорится в релизе.

Самым популярным жанром для загородного отдыха стал поп — его выбрали почти половина респондентов. Следом идут рэп и хип-хоп, которые выбрали четверть россиян, затем рок, а также лоу-фай, чил-музыка и другие направления.

В отсутствие музыки отдых за городом кажется большинству россиян неполноценным: они считают, что без музыкального сопровождения дача становится менее атмосферной.

Согласно исследованию, музыка сопровождает отдыхающих почти во всех дачных сценариях: во время готовки шашлыков, в машине по пути на дачу, при отдыхе на участке и в компании друзей за разговорами у костра.

При выборе идеального саундтрека россияне чаще всего выбирали проверенные временем треки. По мнению 56 процентов опрошенных, лучше всего для дачного отдыха подходят любимые песни прошлых лет. Новые хиты же выбирают менее трети опрошенных.

Таким образом, для большого количества жителей России музыка на даче значит много больше, чем просто фон. Для одних она — часть дружеских посиделок и шашлыков, для других — способ расслабиться, для третьих — машина времени, возвращающая к важным воспоминаниям и эмоциям.

Ранее россияне назвали причины посещения летних музыкальных фестивалей.