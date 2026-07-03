ЧС в Крыму сегодня: новые атаки, приостановка поездов и рекорд жары

В ночь на пятницу Крым подвергся массированной атаке украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили дроны над полуостровом, а также в акваториях Черного и Азовского морей. Что еще известно о ситуации в Крыму, рассказывает aif.ru.

Ночная атака беспилотников

Помимо Крыма, попытки атак БПЛА фиксировались в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областях, в Московском регионе и Краснодарском крае.

Отключения электроэнергии

Внешнее воздействие на магистральные сети привело к технологическим нарушениям и перебоям с электроснабжением в ряде муниципалитетов. Как сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк, без света остались Армянск, Красноперекопск, Джанкой, Евпатория, а также Джанкойский, Сакский и Черноморский районы. Энергетики проводят мероприятия по стабилизации сети и предотвращению аварий.

Приостановка движения поездов

Южная пригородная пассажирская компания временно остановила движение электричек в Евпаторию и обратно. Поезда из Джанкоя и в Джанкой следуют только до станции Элеваторная. Компания принесла извинения пассажирам и пообещала сообщить о возобновлении движения дополнительно.

Ограничение водоснабжения

Перебои с электричеством стали причиной ограничения подачи воды в ряде населенных пунктов. ГУП РК «Вода Крыма» сообщило о перебоях в Судаке, поселках Новый Свет и Щебетовка, а также в селах Богатовка и Солнечная Долина. В Армянске и близлежащих селах ввели временный график на 3 и 4 июля: в городе вода будет подаваться с 16:00 до 22:00, в селах — с 18:00 до 22:00.

Топливо в Севастополе

В пятницу жители Севастополя могут получить топливо на АЗС по QR-кодам, которые выдает чат-бот в мессенджере. Лимит — 20 литров на автомобиль, заправка в канистры запрещена. Коды действуют с 09:00 до 21:00.

Также власти анонсировали свободную продажу бензина АИ-95 и дизеля на восьми заправках «АТАН» в разных районах города. Продажи стартуют с 10:00, на каждой станции топливо рассчитано на сто машин, лимит — 20 литров на авто.

Аномальная жара

В Крыму сохраняется экстремально высокая температура. В среду в Симферополе воздух прогрелся до 35,9 градуса, побив рекорд 1938 года (33,9 градуса). По прогнозам синоптиков, в пятницу в столице республики ожидается до 34 градусов, в Севастополе — до 32.