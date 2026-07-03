Евгений Тепляков похвастался красным дипломом 12-летнего сына

Евгений Тепляков, известный своей оригинальной, но не признанной никем образовательной системой по подготовке школьников, похвастался очередным достижением собственных детей.

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Новатор рассказал, что 13-летняя Алиса получила уже третий диплом. Правда, снова не красный, потому что преподаватели якобы опять усомнились в способностях юного педагога-психолога и старательно занижали ее успеваемость, чтобы не дать заветную корочку.

Но настоящей сенсацией стало заявление Евгения Теплякова о том, что его 12-летний сын Хеймдаль получил красный диплом инженера-программиста. В своих соцсетях мужчина выложил видеоролик с мальчиком. Между ними состоялся очень содержательный разговор:

— Хемик, какую оценку тебе поставили за защиту?

— Отлично!

— Значит, у тебя какой диплом теперь?

— Красный!

По словам Теплякова, диплом бакалавра он получил с двумя четверками. Правда, отец не стал озвучивать названием вуза, в котором мальчику "больше повезло" с преподавателями, чем старшей сестре. Неизвестна и тема диплома.

Каким образом Хеймдаль смог так быстро окончить вуз, неизвестно. Мальчик учился в школе №1529 и получил аттестат в 2022 году в возрасте девяти лет. По данным СМИ, в том же году Тепляков пытался поступить в несколько институтов, но не прошел по баллам ЕГЭ. Не смог он поступить и в один из региональных вузов с низким проходным баллов, правда, из-за проблем с документами, утверждает "Стархит". Мальчик предпринял еще две попытки — в 2023 и 2024 годах, но снова не набрал необходимое количество баллов, хотя его показатели и улучшились. Не удалось ему поступить и в 2025 году, писал Mash.

По другим данным, Хеймдаль в прошлом году все же смог поступить на вечернее отделение МАДИ, но по итогам первой сессии был отчислен. В университете информацию об обучении Тепляковых комментировать не стали. Также белорусские СМИ сообщали, что в 2023 году мальчик стал студентом заочного отделения Белорусско-Российского университета в Могилеве по направлению "Электронный маркетинг".

Евгений Тепляков не рассказывает подробности получения его детьми многочисленных дипломов. Раскрыть "правду" он готов только за гонор в полтора миллиона. В последнем опубликованном ролике ценник и вовсе вырос до восьми миллионов.

В марте стало известно, что Алиса Теплякова защитила в РГГУ диплом педагога-психолога. Девочка училась дистанционно и претендовала на красный диплом, однако на защите получила отметку "хорошо". Выпускную работу она писала на тему взаимосвязи особенностей мышления и эмоциональной сферы у детей 5-7 лет.

Спустя несколько недель стало известно, что девочка получила второй диплом о высшем образовании по направлению подготовки "Психология". Во втором случае название вуза было неизвестно. СМИ предполагали, что речь идет о негосударственном Московском международном университете.