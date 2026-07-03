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Евгений Тепляков похвастался красным дипломом 12-летнего сына: в российские вузы его не брали

ТВ Центр

Евгений Тепляков, известный своей оригинальной, но не признанной никем образовательной системой по подготовке школьников, похвастался очередным достижением собственных детей.

Евгений Тепляков похвастался красным дипломом 12-летнего сына
© соцсети

Новатор рассказал, что 13-летняя Алиса получила уже третий диплом. Правда, снова не красный, потому что преподаватели якобы опять усомнились в способностях юного педагога-психолога и старательно занижали ее успеваемость, чтобы не дать заветную корочку.

Но настоящей сенсацией стало заявление Евгения Теплякова о том, что его 12-летний сын Хеймдаль получил красный диплом инженера-программиста. В своих соцсетях мужчина выложил видеоролик с мальчиком. Между ними состоялся очень содержательный разговор:

— Хемик, какую оценку тебе поставили за защиту?

— Отлично!

— Значит, у тебя какой диплом теперь?

— Красный!

По словам Теплякова, диплом бакалавра он получил с двумя четверками. Правда, отец не стал озвучивать названием вуза, в котором мальчику "больше повезло" с преподавателями, чем старшей сестре. Неизвестна и тема диплома.

Каким образом Хеймдаль смог так быстро окончить вуз, неизвестно. Мальчик учился в школе №1529 и получил аттестат в 2022 году в возрасте девяти лет. По данным СМИ, в том же году Тепляков пытался поступить в несколько институтов, но не прошел по баллам ЕГЭ. Не смог он поступить и в один из региональных вузов с низким проходным баллов, правда, из-за проблем с документами, утверждает "Стархит". Мальчик предпринял еще две попытки — в 2023 и 2024 годах, но снова не набрал необходимое количество баллов, хотя его показатели и улучшились. Не удалось ему поступить и в 2025 году, писал Mash.

По другим данным, Хеймдаль в прошлом году все же смог поступить на вечернее отделение МАДИ, но по итогам первой сессии был отчислен. В университете информацию об обучении Тепляковых комментировать не стали. Также белорусские СМИ сообщали, что в 2023 году мальчик стал студентом заочного отделения Белорусско-Российского университета в Могилеве по направлению "Электронный маркетинг".

Евгений Тепляков не рассказывает подробности получения его детьми многочисленных дипломов. Раскрыть "правду" он готов только за гонор в полтора миллиона. В последнем опубликованном ролике ценник и вовсе вырос до восьми миллионов.

В марте стало известно, что Алиса Теплякова защитила в РГГУ диплом педагога-психолога. Девочка училась дистанционно и претендовала на красный диплом, однако на защите получила отметку "хорошо". Выпускную работу она писала на тему взаимосвязи особенностей мышления и эмоциональной сферы у детей 5-7 лет.

Спустя несколько недель стало известно, что девочка получила второй диплом о высшем образовании по направлению подготовки "Психология". Во втором случае название вуза было неизвестно. СМИ предполагали, что речь идет о негосударственном Московском международном университете.