На АЗС Новороссийска закончился бензин

Об этом заявили в муниципальном центре управления администрации города.

«Заправка осуществляется только по топливным картам», — уточнили в МЦУ.

Там отметили, что топливные карты оформляют ИП и юридические лица для заправки транспорта своего предприятия в рамках договора компании с топливным оператором. Пользоваться ими могут лишь служебные автомобили и только на определённых АЗС оператора, с которым заключён договор.

Власти Новороссийска добавили, что дизельное топливо ещё доступно в ограниченном количестве на восьми АЗС.