Власти Сочи заявили об отсутствии дефицита топлива на АЗС

Автозаправочные станции Сочи работают в штатном режиме, несмотря на высокий сезонный спрос. На территории города расположено 58 АЗС, из которых четыре находятся на плановом ремонте, и лишь на одной временно отсутствует топливо. Остальные 53 заправки исправно отпускают горючее.

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Как сообщили в пресс-службе администрации Сочи, из работающих станций шесть являются газовыми, восемь предлагают дизель и газ, а на 39 заправках в наличии бензин марок АИ-92, АИ-95, дизельное топливо, а на ряде станций - и АИ-100. В частности, АИ-100 доступен на 30 АЗС, АИ-95 и АИ-92 - на 39, дизельное топливо - на 47.

В администрации отметили, что в связи с повышенным спросом из-за увеличения потока туристов на автомобилях, а также искусственно созданным ажиотажем, на курорте введены временные ограничения на отпуск топлива в одни руки. Отпуск в тару также ограничен.

Кроме того, в целях безопасности работников и клиентов, в соответствии с внутренними регламентами, АЗС временно приостанавливают работу на период действия сигнала воздушной тревоги. После окончания сигнала выдерживается интервал 15-20 минут, и если повторного сигнала не поступает, станции возобновляют работу.

В пресс-службе подчеркнули, что все необходимые запасы топлива в городе имеются. Администрация Сочи держит ситуацию на контроле и просит автовладельцев отнестись с пониманием, не поддаваться искусственному ажиотажу и не закупать топливо сверх необходимой нормы. Об изменениях власти обещают сообщать дополнительно.

В это время власти Новороссийска заявили об отсутствии бензина на АЗС. В городе можно купить только дизель. Помимо этого заправки принимают водителей только с топливными картами.

Накануне краевые власти порекомендовали на время перестройки поставок топлива временно отказаться от несрочных поездок, тщательнее планировать маршруты, не запасаться топливом впрок и по возможности пересесть на общественный транспорт.