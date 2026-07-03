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Адвокат Ключко: юмор не освобождает от ответственности за угрозы

Газета.Ru

В эпоху повышенной правовой бдительности привычные шутки порой оборачиваются серьезными проблемами с законом. Адвокат Антон Ключко адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» разъяснил в комментарии «Газете.Ru», почему даже шутливое высказывание вроде «я тебя убью» может стать основанием для уголовного преследования.

Адвокат предупредил, почему нельзя писать «я тебя убью» даже в шутку
© Газета.Ru

Юмор, по словам адвоката, исходя из уже сложившейся правоприменительной практики, не является обстоятельством, исключающим уголовную или административную ответственность.

Так, выступления комиков и мемы точно так же могут попасть под статьи о пропаганде запрещенного, даже если как таковой пропагандой и не являлись. Достаточно просто одного упоминания.

«В УК РФ же в принципе содержится статья 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция по данной статье — до пяти лет лишения свободы. Основное требование: тот, кому угрожают, должен воспринять эту угрозу как реальную и что обстановка о контекст фразы позволил потерпевшему так ее воспринять», — считает адвокат.

По его словам, основная проблема тут в том, что все это довольно оценочные и субъективные категории без строгих критериев. И при определенной фантазии и недобросовестности «потерпевшего» данный состав преступления может быть притянут даже там, где его нет.

«Например, если вы отправите потенциальному «потерпевшему» такое сообщение («я тебя убью») даже без намерений приводить данную угрозу в жизнь, это уже само по себе дает ему основание для написание в отношении вас заявления в правоохранительные органы, что уже само по себе может быть чревато неприятными последствиями в виде вызовов на допросы в правоохранительные органы», - поясняет адвокат Ключко.

Шансы на возбуждения уголовного дела возрастают, если ранее между вами был какой-либо конфликт, пусть даже в словесной форме.

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