Адвокат предупредил, почему нельзя писать «я тебя убью» даже в шутку

В эпоху повышенной правовой бдительности привычные шутки порой оборачиваются серьезными проблемами с законом. Адвокат Антон Ключко адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» разъяснил в комментарии «Газете.Ru», почему даже шутливое высказывание вроде «я тебя убью» может стать основанием для уголовного преследования.

Юмор, по словам адвоката, исходя из уже сложившейся правоприменительной практики, не является обстоятельством, исключающим уголовную или административную ответственность.

Так, выступления комиков и мемы точно так же могут попасть под статьи о пропаганде запрещенного, даже если как таковой пропагандой и не являлись. Достаточно просто одного упоминания.

«В УК РФ же в принципе содержится статья 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция по данной статье — до пяти лет лишения свободы. Основное требование: тот, кому угрожают, должен воспринять эту угрозу как реальную и что обстановка о контекст фразы позволил потерпевшему так ее воспринять», — считает адвокат.

По его словам, основная проблема тут в том, что все это довольно оценочные и субъективные категории без строгих критериев. И при определенной фантазии и недобросовестности «потерпевшего» данный состав преступления может быть притянут даже там, где его нет.

«Например, если вы отправите потенциальному «потерпевшему» такое сообщение («я тебя убью») даже без намерений приводить данную угрозу в жизнь, это уже само по себе дает ему основание для написание в отношении вас заявления в правоохранительные органы, что уже само по себе может быть чревато неприятными последствиями в виде вызовов на допросы в правоохранительные органы», - поясняет адвокат Ключко.

Шансы на возбуждения уголовного дела возрастают, если ранее между вами был какой-либо конфликт, пусть даже в словесной форме.

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