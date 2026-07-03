Кашпировский переписал квартиру на свою жену, которой отдает все гонорары

Телеведущий Анатолий Кашпировский переписал двухкомнатную квартиру в Москве на третью молодую жену, свою помощницу Гулизар Чалбашову. Он также отдает ей все свои гонорары. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

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Женщина является уроженкой Узбекистана, она младше Кашпировского на 33 года. Квартира, о которой идет речь, расположена на Митинской улице, ее площадь составляет 56 квадратов. Сейчас такая недвижимость стоит примерно 20 миллионов рублей.

При этом официально брак они заключили позже, только в 2023 году, поэтому квартира при разводе не будет считаться совместно нажитым имуществом.

— Жена мага теперь контролирует и его финансы. Все доходы за магические труды Кашпировского проходят через ИП Гулизар. Жена копит деньги на своих счетах. За последние три года она закинула на них более семи миллионов рублей, — передает Telegram-канал.

После распада СССР Кашпировский сбежал в США, где попытался продолжать практику. Но местные жители оказались менее впечатлительными. «Вечерняя Москва» выяснила, чем занимается «целитель» сейчас.

В ноябре прошлого года появилась информация, что Анатолия Кашпировского в срочном порядке госпитализировали в больницу на юго-западе Москвы. Он потерял сознание перед стойкой регистрации в аэропорту.